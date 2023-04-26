Надысева Ирина Иванова
Место рожденияДеревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: ?
Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Бракосочетание
26.01.1887
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1887
Дочь: Александра Лазаревна
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
20.11.1889
Дочь: Степанида Лазаревна
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
30.10.1892
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
29.04.1895
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
01.12.1896
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1899
Дочь: Ксения Лазаревна
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
01.03.1902
Сын: Надысев Григорий Лазаревич
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
16.06.1907
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Рождение ребёнка
02.03.1912
Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич
Смерть
Неизвестно