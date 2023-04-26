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Надысева Ирина Иванова

Место рождения

Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: ?

Мать: Д. Шелемис Екатерина Ермолаева

Деревня Шелемис , Кузнецкий уезд
Бракосочетание
26.01.1887

Муж: Надысев Лазарь Яковлевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.11.1887

Дочь: Александра Лазаревна

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.11.1889

Дочь: Степанида Лазаревна

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1892

Сын: Надысев Михаил Лазаревич

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1895

Сын: Надысев Яков Лазаревич

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1896

Сын: Надысев Андрей Лазаревич

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Дочь: Ксения Лазаревна

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.03.1902

Сын: Надысев Григорий Лазаревич

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1907

Сын: Надысев Петр Лазаревич

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Сын: Надысев Иван Лазаревич

Отец ребёнка: Надысев Лазарь Яковлевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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