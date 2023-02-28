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Иванова Варвара Ефимовна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1872

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1873

Дочь: Тимофеева Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1880

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Матрена Исаевна

Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
19.?.1881

Муж: Иванов Исай Иванович

Рождение ребёнка
03.08.1884

Сын: Иванов Лаврентий Исаевич

Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.09.1888

Сын: Иванов Иван Исаевич

Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1893

Дочь: Евпраксия Исаевна

Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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