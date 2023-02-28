Иванова Варвара Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1872
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1873
Дочь: Тимофеева Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1880
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Матрена Исаевна
Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович
Бракосочетание
19.?.1881
Муж: Иванов Исай Иванович
Рождение ребёнка
03.08.1884
Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1888
Сын: Иванов Иван Исаевич
Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1893
Дочь: Евпраксия Исаевна
Отец ребёнка: Иванов Исай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванович
Смерть
Неизвестно