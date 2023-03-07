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Федор Иванович

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

03.08.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.05.1872

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Варвара Ефимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1873

Дочь: Тимофеева Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Варвара Ефимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.04.1880

Дочь: Матрена Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Варвара Ефимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Варвара Ефимовна

Смерть
03.08.1880
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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