Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти03.08.1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1872
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
12.10.1873
Дочь: Тимофеева Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Ефимовна
Рождение ребёнка
20.04.1880
Дочь: Матрена Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Варвара Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Варвара Ефимовна
Смерть
03.08.1880