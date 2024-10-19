Олиференко Елизавета Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Олиференко Даниил Павлович
Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Олиференко Акулина Павловна
Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович
Рождение ребёнка
08.01.1836 ст.
Дочь: Олиференко Домникия Павловна
Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович
Рождение ребёнка
24.05.1843 ст.
Сын: Олиференко Семён Павлович
Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Олиференко Параскева Павловна
Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович
Смерть
После 1858