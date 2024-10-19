Олиференко Елизавета Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олиференко Елизавета Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олиференко Павел Романович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Олиференко Даниил Павлович

Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Олиференко Акулина Павловна

Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1836 ст.

Дочь: Олиференко Домникия Павловна

Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1843 ст.

Сын: Олиференко Семён Павлович

Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Олиференко Параскева Павловна

Отец ребёнка: Олиференко Павел Романович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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