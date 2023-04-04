Смирнова (Медведева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти03.07.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1873
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1875
Сын: Смирнов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
30.03.1877
Дочь: Бостанжогло Александра Петровна
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич
Смерть
03.07.1899