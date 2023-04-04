Смирнова (Медведева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Медведева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

03.07.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Смирнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Бракосочетание
1874

Муж: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Смирнов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
30.03.1877

Дочь: Бостанжогло Александра Петровна

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Смирнов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Смирнов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Смирнов Пётр Арсеньевич

Смерть
03.07.1899
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