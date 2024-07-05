Katzenellenbogen Aharon
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1890
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1890
Отец: Katzenellenbogen Zvi Hirsch
Мать: Katzenellenbogen Itke
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1916
Сын: Kashti Baruch
Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Lewin) Necha