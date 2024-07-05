Katzenellenbogen Aharon 21.06.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Katzenellenbogen Aharon

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1890

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1890

Отец: Katzenellenbogen Zvi Hirsch

Мать: Katzenellenbogen Itke

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Lewin) Necha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Lewin) Necha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Lewin) Necha

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Lewin) Necha

Рождение ребёнка
05.05.1916

Сын: Kashti Baruch

Мать ребёнка: Katzenellenbogen (Lewin) Necha

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