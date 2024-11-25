Кинеев (Петрова) Агафья 1863 — найти родственников по фамилии на Familio

Кинеев (Петрова) Агафья

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1863

Супруги
Сорокин Платон Димитриев1863 г.р.
Дети
Кинеев Петр Платонов27.07.1885 г.р.
Сорокина (Кинеев) Параскева Платонова08.10.1888 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
02.10.1881

Муж: Сорокин Платон Димитриев

Рождение ребёнка
27.07.1885

Сын: Кинеев Петр Платонов

Отец ребёнка: Сорокин Платон Димитриев

Рождение ребёнка
08.10.1888

Дочь: Сорокина (Кинеев) Параскева Платонова

Отец ребёнка: Сорокин Платон Димитриев

Рождение ребёнка
06.01.1891

Сын: Кинеев Михаил Платонов

Отец ребёнка: Сорокин Платон Димитриев

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