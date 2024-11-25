Кинеев (Петрова) Агафья
женский, родилась 1863
Супруги
Сорокин Платон Димитриев1863 г.р.
Дети
Кинеев Петр Платонов27.07.1885 г.р.
Сорокина (Кинеев) Параскева Платонова08.10.1888 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1881
Рождение ребёнка
27.07.1885
Сын: Кинеев Петр Платонов
Отец ребёнка: Сорокин Платон Димитриев
Рождение ребёнка
08.10.1888
Дочь: Сорокина (Кинеев) Параскева Платонова
Отец ребёнка: Сорокин Платон Димитриев
Рождение ребёнка
06.01.1891
Отец ребёнка: Сорокин Платон Димитриев