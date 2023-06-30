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Степанова Екатерина Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Николай Львович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Степанова) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай Львович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: (Степанова) Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай Львович

Монастырская, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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