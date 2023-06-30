Степанова Екатерина Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Степанова) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай Львович
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: (Степанова) Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай Львович
Смерть
Неизвестно