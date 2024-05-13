Фесюн Матрона Ивановна 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фесюн Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

05.05.1816

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фесюн Карп Степанович

Место жительства
Неизвестно
Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Фесюн) Евросиния Карповна

Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Фесюн) Матрона Карповна

Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Фесюн) Ульяна Карповна

Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович

Митченки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Фесюн Ефим Карпович

Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Фесюн Алексей Карпович

Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович

Рождение ребёнка
12.07.1800

Дочь: (Фесюн) Ефимия Карповна

Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович

Митченки, Чернігівська область
Смерть
05.05.1816
Митченки, Чернігівська область
Похороны
05.05.1816
Митченки, Чернігівська область

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