Фесюн Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смерти05.05.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Фесюн) Евросиния Карповна
Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Фесюн) Матрона Карповна
Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Фесюн) Ульяна Карповна
Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Фесюн Ефим Карпович
Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович
Рождение ребёнка
12.07.1800
Дочь: (Фесюн) Ефимия Карповна
Отец ребёнка: Фесюн Карп Степанович
Смерть
05.05.1816
Похороны
05.05.1816