Иванков Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.11.2010
Жена: скрыто настройками приватности
Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.11.2011
Сын: Иванков Григорий Андреевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.10.2014
Дочь: Иванкова Марьяна Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.2021
Дочь: Иванкова Полина Андреевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности