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Иванков Андрей Сергеевич

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Место рождения

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
20.11.2010

Жена: скрыто настройками приватности

Звенигово, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.11.2011

Сын: Иванков Григорий Андреевич

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Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.10.2014

Дочь: Иванкова Марьяна Андреевна

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Рождение ребёнка
26.06.2021

Дочь: Иванкова Полина Андреевна

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