Радванская Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1698

Сын: Радванский Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Радванский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Фёдор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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