Радванская Екатерина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1698
Сын: Радванский Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Радванский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно