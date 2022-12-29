Радванская Екатерина Фёдоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Радванский Фёдор Дмитриевич1670 г.р.
Дети
Радванский Пётр Фёдорович1698 г.р.
Радванский Николай ФёдоровичОколо 1711 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1698
Сын: Радванский Пётр Фёдорович
Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Около 1711
Сын: Радванский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно