Радванская Екатерина Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Радванская Екатерина Фёдоровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Радванский Фёдор Дмитриевич1670 г.р.
Дети
Радванский Пётр Фёдорович1698 г.р.
Радванский Николай ФёдоровичОколо 1711 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1698

Сын: Радванский Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Радванский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Радванский Фёдор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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