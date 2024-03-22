Ракитина Пелагея Семенова
Место рождения
Дата рождения1811
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ракитинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ракитинъ Василий
Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Самойло