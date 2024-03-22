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Ракитина Пелагея Семенова

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ракитинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Ракитинъ Василий

Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Ракитинъ Самойло

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Самойло

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