Новченков Леонид Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новченков Леонид Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузовова (Новченкова) Нэля Леонидовна

Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова (Новченкова) Людмила Леонидовна

Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
26.08.1958

Сын: Новченков Александр Леонидович

Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна

Рождение ребёнка
23.11.1965

Дочь: Афанасенкова (Новченкова) Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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