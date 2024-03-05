Новченков Леонид Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузовова (Новченкова) Нэля Леонидовна
Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова (Новченкова) Людмила Леонидовна
Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1958
Сын: Новченков Александр Леонидович
Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.11.1965
Дочь: Афанасенкова (Новченкова) Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Новченкова (Власова) Нина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно