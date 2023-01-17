Наумов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1966

Сын: Наумов Юрий Петрович

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Павловна

Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Евдокия Павловна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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