Наумов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1966
Сын: Наумов Юрий Петрович
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Павловна
Мытищи, Мытищи, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Евдокия Павловна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно