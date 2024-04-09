Екатерина Демидова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Каптырев Иван Константинов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Каптырев Иван Константинов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Каптырева) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Каптырев Иван Константинов
Смерть
Неизвестно