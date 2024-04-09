Екатерина Демидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Демидова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каптырев Иван Константинов

Рождение ребёнка
1847

Сын: Каптырев Димид Иванов

Отец ребёнка: Каптырев Иван Константинов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Каптырев Степан Иванов

Отец ребёнка: Каптырев Иван Константинов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Каптырева) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Каптырев Иван Константинов

Смерть
Неизвестно

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