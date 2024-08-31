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Чумаков Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Чумаков Афанасий Дометиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1858

Жена: Чумакова Екатерина Андреевна (внебрачная)

Рождение ребёнка
16.04.1859 ст.

Сын: Чумаков Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Чумакова Екатерина Андреевна (внебрачная)

Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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