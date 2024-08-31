Чумаков Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Чумаков Афанасий Дометиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
16.04.1859 ст.
Мать ребёнка: Чумакова Екатерина Андреевна (внебрачная)
Чумаки, Красногорский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно