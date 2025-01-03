Ковальчук Корнилий Лукич
мужской, родился 1880
умер Неизвестно
ОтецКовальчук Лука Иосифович16.10.1857 г.р.
МатьКовальчук Лукия Якимовна1861 г.р.
Супруги
Ковальчук Мария Петровна1881 г.р.
Дети
Ковальчук Николай Корнилович13.12.1910 г.р.
(Ковальчук) Вера Кориниловна1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ковальчук Лука Иосифович
Мать: Ковальчук Лукия Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковальчук Мария Петровна
Рождение ребёнка
13.12.1910
Сын: Ковальчук Николай Корнилович
Мать ребёнка: Ковальчук Мария Петровна
с. Верхи
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Ковальчук) Вера Кориниловна
Мать ребёнка: Ковальчук Мария Петровна
Смерть
Неизвестно