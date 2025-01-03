Ковальчук Корнилий Лукич 1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Ковальчук Корнилий Лукич

Автор
ES
Shemetova E.

мужской, родился 1880

умер Неизвестно

Отец
Ковальчук Лука Иосифович16.10.1857 г.р.
Мать
Ковальчук Лукия Якимовна1861 г.р.
Супруги
Ковальчук Мария Петровна1881 г.р.
Дети
Ковальчук Николай Корнилович13.12.1910 г.р.
(Ковальчук) Вера Кориниловна1922 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ковальчук Лука Иосифович

Мать: Ковальчук Лукия Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук Мария Петровна

Рождение ребёнка
13.12.1910

Сын: Ковальчук Николай Корнилович

Мать ребёнка: Ковальчук Мария Петровна

с. Верхи

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Ковальчук) Вера Кориниловна

Мать ребёнка: Ковальчук Мария Петровна

Смерть
Неизвестно

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