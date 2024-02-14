Низамов Хисаметдин
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мазитов Низаметдин
Мать: Захидя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Хисаметдинова) Муслимя
Мать ребёнка: Нафися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низамов Рашит
Мать ребёнка: Нафися
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хисаметдинов Тауфик
Мать ребёнка: Нафися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нафися
Смерть
Неизвестно