Низамов Хисаметдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низамов Хисаметдин

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мазитов Низаметдин

Мать: Захидя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хисаметдинова) Муслимя

Мать ребёнка: Нафися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамов Рашит

Мать ребёнка: Нафися

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хисаметдинов Тауфик

Мать ребёнка: Нафися

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нафися

Смерть
Неизвестно

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