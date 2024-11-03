Марухина (Флашкина Или Фломкина) Пелагея Григорьевна ( при рождении Дмитриевна) 15.09.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марухина (Флашкина Или Фломкина) Пелагея Григорьевна ( при рождении Дмитриевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1920

Сын: Марухин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Побочина (Марухина) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
02.12.1925

Дочь: Марухина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Марухин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
30.09.1930

Дочь: (Марухина) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
12.09.1931

Сын: Марухин Филипп Мизайлович

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
05.02.1939

Сын: Марухин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
30.09.1941

Сын: Марухин Лев Михайлович

Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно

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