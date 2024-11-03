Марухина (Флашкина Или Фломкина) Пелагея Григорьевна ( при рождении Дмитриевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1920
Сын: Марухин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Побочина (Марухина) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
02.12.1925
Дочь: Марухина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Марухин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
30.09.1930
Дочь: (Марухина) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
12.09.1931
Сын: Марухин Филипп Мизайлович
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
05.02.1939
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
30.09.1941
Отец ребёнка: Марухин Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно