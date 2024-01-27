Аришина Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришина Прасковья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1926

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
1964 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1948

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Отец ребёнка: Аришин Василий Николаевич

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
01.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Василий Николаевич

Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
?.08.1952

Сын: Аришин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Аришин Василий Николаевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н
Рождение ребёнка
18.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Василий Николаевич

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
03.06.1964

Сын: Аришин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Аришин Василий Николаевич

Азербайджан, с.Ново-Ивановка
Смерть
2006
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