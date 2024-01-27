Аришина Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1926
Дата смерти2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.1948
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
01.01.1951
Азербайджан Шемахинский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
?.08.1952
Отец ребёнка: Аришин Василий Николаевич
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н
Рождение ребёнка
18.02.1962
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
03.06.1964
Сын: Аришин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Аришин Василий Николаевич
Азербайджан, с.Ново-Ивановка
Смерть
2006