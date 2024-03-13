Rausch Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rausch Heinrich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Raush Johannes

Мать: Dorothea

Смерть
Неизвестно
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