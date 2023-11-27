Пармузина Марья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пармузина Марья Кузьминична

Место рождения

Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1950

Дочь: Горшенева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Пармузин Иван Федорович

Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармузин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пармузин Иван Федорович

Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пармузин Александр Иванович

Отец ребёнка: Пармузин Иван Федорович

Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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