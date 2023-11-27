Пармузина Марья Кузьминична
Место рожденияВоронежская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.10.1950
Дочь: Горшенева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Пармузин Иван Федорович
Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пармузин Иван Федорович
Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пармузин Александр Иванович
Отец ребёнка: Пармузин Иван Федорович
Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость