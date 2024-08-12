Козина Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1965
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Алексей Назарович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Рождение ребёнка
09.09.1901 ст.
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.
Дочь: Козина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.
Сын: Козин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.
Дочь: Козина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
23.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
26.05.1913 ст.
Дочь: Козина Павла Сергеевна
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.
Дочь: Козина Евпраксия Сергеевна
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
31.10.1919
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Рождение ребёнка
01.10.1924
Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович
Смерть
1965
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область