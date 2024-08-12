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Козина Елизавета Алексеевна

Место рождения

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Алексей Назарович

Мать: не указана

Горки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1901 ст.

Сын: Козин Виктор Сергеевна

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.07.1903 ст.

Дочь: Козина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.06.1905 ст.

Сын: Козин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.08.1907 ст.

Дочь: Козина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.01.1910 ст.

Сын: Козин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.05.1913 ст.

Дочь: Козина Павла Сергеевна

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.01.1916 ст.

Дочь: Козина Евпраксия Сергеевна

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
31.10.1919

Сын: Козин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.10.1924

Сын: Козин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Козин Сергей Максимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
1965
Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

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