Бушланов Сидор Крест. Д. Токушинской Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушланов Сидор Крест. Д. Токушинской Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Чистякова Фекла Сидорова

Мать ребёнка: Бушланова 1 Жена

Бракосочетание
23.07.1847

Жена: Благинина 1, Бушланова 2 Васса Федорова

м. 61 ж. 60 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушланов Антоний Крест. Д. Зарослой Сидоров

Мать ребёнка: Бушланова 1 Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова 1 Жена

Смерть
Неизвестно
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