Бушланов Сидор Крест. Д. Токушинской Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Чистякова Фекла Сидорова
Мать ребёнка: Бушланова 1 Жена
Бракосочетание
23.07.1847
м. 61 ж. 60 оба вторым браком
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушланов Антоний Крест. Д. Зарослой Сидоров
Мать ребёнка: Бушланова 1 Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушланова 1 Жена
Смерть
Неизвестно