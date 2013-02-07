Де Геринг Алексей Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1905
Дата смерти11.02.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Де Геринг Димитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Фон Геринг Александра Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Де Геринг Филипп Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
11.02.1966
г. Брюссель, Бельгия