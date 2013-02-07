Де Геринг Алексей Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДе Геринг Алексей Эдуардович

Де Геринг Алексей Эдуардович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1905

Дата смерти

11.02.1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Геринг Александра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Де Геринг Димитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Фон Геринг Александра Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Де Геринг Филипп Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
11.02.1966
г. Брюссель, Бельгия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close