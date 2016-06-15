Масло Ангелина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масло Ангелина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.2016

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.2016

Отец: Масло Михаил Леонидович

Мать: Масло Татьяна Владимировна

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