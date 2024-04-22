Дружинина (Засухина) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Засухина) Акилина Михайловна

Место рождения

Зеленцово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Засухин Михаил

Мать: не указана

Зеленцово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
10.11.1900

Муж: Дружинин Алексей Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.10.1901

Дочь: Дружинина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Дружинина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.11.1904

Дочь: Дружинина Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.09.1906

Дочь: Дружинина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.06.1909

Дочь: Дружинина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1911

Дочь: Логунова Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович

Горышово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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