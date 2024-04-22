Дружинина (Засухина) Акилина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Засухин Михаил
Бракосочетание
10.11.1900
Рождение ребёнка
04.10.1901
Дочь: Дружинина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Дружинина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович
Рождение ребёнка
10.11.1904
Дочь: Дружинина Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович
Рождение ребёнка
20.09.1906
Дочь: Дружинина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович
Рождение ребёнка
30.06.1909
Дочь: Дружинина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович
Рождение ребёнка
26.06.1911
Дочь: Логунова Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Дружинин Алексей Федотович
Смерть
Неизвестно