Даниилов Иосиф Алексеевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1803 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Яковлев-Поляков (Даниилов) Алексей Даниилович
Мать: не указана
Сын: Даниилов-Поляков (Алексеев) Макар Иосифович
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна
Сын: Даниилов-Поляков (Алексеев) Иван Иосифович
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна
Сын: Данилов (Алексеев) Стефан (Корнелий) Иосифович
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна
Сын: Данилов (Алексеев) Иоанн(Иван) Иосифович
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна
Дочь: Данилова-Полякова (Алексеева) Феврония Иосифовна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна
Дочь: Данилова-Полякова (Алексеева) Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна
Сын: Даниилов (Алексеев) Фотий Иосифович
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна
Дочь: Даниилова-Полякова (Алексеева) Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна