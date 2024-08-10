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Даниилов Иосиф Алексеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.09.1803 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1803 ст.

Отец: Яковлев-Поляков (Даниилов) Алексей Даниилович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1825 ст.

Жена: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1826 ст.

Сын: Даниилов-Поляков (Алексеев) Макар Иосифович

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1827 ст.

Сын: Даниилов-Поляков (Алексеев) Иван Иосифович

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1828 ст.

Сын: Данилов (Алексеев) Стефан (Корнелий) Иосифович

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1831 ст.

Сын: Данилов (Алексеев) Иоанн(Иван) Иосифович

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1834 ст.

Дочь: Данилова-Полякова (Алексеева) Феврония Иосифовна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1837 ст.

Дочь: Данилова-Полякова (Алексеева) Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1841 ст.

Сын: Даниилов (Алексеев) Фотий Иосифович

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1844 ст.

Дочь: Даниилова-Полякова (Алексеева) Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Петровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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