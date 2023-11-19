Роксберг Виниамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 10.03.1895 по 12.03.1895
Дата смерти06.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.03.1895 по 12.03.1895
Отец: Роксберг Франц Фердинанд
Мать: Берконская Роземари
Бракосочетание
01.09.1925
Жена: Диамонт Матильда
Рождение ребёнка
18.05.1927
Сын: Роксберг Винсент Виниаминович
Мать ребёнка: Диамонт Матильда
Рождение ребёнка
17.11.1929
Сын: Диамонт Луис Виниаминович
Мать ребёнка: Диамонт Матильда
Смерть
06.10.1980