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Роксберг Виниамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 10.03.1895 по 12.03.1895

Дата смерти

06.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.03.1895 по 12.03.1895

Отец: Роксберг Франц Фердинанд

Мать: Берконская Роземари

Бракосочетание
01.09.1925

Жена: Диамонт Матильда

Рождение ребёнка
18.05.1927

Сын: Роксберг Винсент Виниаминович

Мать ребёнка: Диамонт Матильда

Рождение ребёнка
17.11.1929

Сын: Диамонт Луис Виниаминович

Мать ребёнка: Диамонт Матильда

Смерть
06.10.1980

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