Леуткин Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Леуткин Абрам Леонтьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леуткина Авдотья
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Леуткина Аксинья Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825 ст.
Дочь: Леуткина Анисья Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно