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Леуткин Герасим Иванов

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Леуткин Абрам Леонтьев

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леуткина Авдотья

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Леуткина Аксинья Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1825 ст.

Дочь: Леуткина Анисья Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Леуткин Стефан Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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