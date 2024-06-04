Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Иван Трофимов
Мать: Евдокия (Авдотья) Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Прокофий Федоров
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Смерть
После 1762