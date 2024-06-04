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Федор Иванов

Место рождения

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1678 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Жена

Около 1730 г.р.

Дети

Около 1756 г.р.
Около 1760 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Иван Трофимов

Мать: Евдокия (Авдотья) Исаева

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Прокофий Федоров

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Палатово, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762

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