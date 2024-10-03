Забадоева Евдокия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Лободанова (Забодаева) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Забодаев Иван Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1878
Отец ребёнка: Забодаев Иван Филиппов
Смерть
Неизвестно