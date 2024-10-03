Забадоева Евдокия Степанова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Забадоева Евдокия Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Забодаев Иван Филиппов

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Лободанова (Забодаева) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Забодаев Иван Филиппов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Забодаев Никифор Иванов

Отец ребёнка: Забодаев Иван Филиппов

Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Озёрки, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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