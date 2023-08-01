Столыпин Пётр Аркадьевич 08.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Столыпин Пётр Аркадьевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.08.1931

умер 16.12.1967, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Столыпин Аркадий Петрович02.08.1903 г.р.
Мать
Столыпина (Луи) Франсуаза Грасия26.06.1908 г.р.
Супруги
Блондо Анн МариНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931

Отец: Столыпин Аркадий Петрович

Мать: Столыпина (Луи) Франсуаза Грасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блондо Анн Мари

Смерть
16.12.1967
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

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