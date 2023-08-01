Столыпин Пётр Аркадьевич
мужской, родился 08.08.1931
умер 16.12.1967, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецСтолыпин Аркадий Петрович02.08.1903 г.р.
МатьСтолыпина (Луи) Франсуаза Грасия26.06.1908 г.р.
Супруги
Блондо Анн МариНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блондо Анн Мари
Смерть
16.12.1967
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика