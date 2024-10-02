Маркунина (Кузьмичева) Пелагея Ксения Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1857
Отец: Кускин Самуил Антонович
Мать: Сонина Пелагея Вавиловна
Близнецы с Ириной
Бракосочетание
08.11.1876 ст.
Рождение ребёнка
10.09.1884 ст.
Дочь: (Елизарова Маркунина) Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Маркунин Елизаров Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно