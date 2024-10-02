Маркунина (Кузьмичева) Пелагея Ксения Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркунина (Кузьмичева) Пелагея Ксения Самуиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1857

Отец: Кускин Самуил Антонович

Мать: Сонина Пелагея Вавиловна

Близнецы с Ириной
Бракосочетание
08.11.1876 ст.

Муж: Маркунин Елизаров Василий Григорьевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.09.1884 ст.

Дочь: (Елизарова Маркунина) Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Маркунин Елизаров Василий Григорьевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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