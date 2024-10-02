Захарченко (Майстренко) Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Майстренко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Николай Михаилович
Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарченко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарченко Елена Михайловна
Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич
Смерть
Неизвестно