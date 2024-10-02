Захарченко (Майстренко) Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко (Майстренко) Ирина Васильевна

Место рождения

Марьятин, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Майстренко Василий

Мать: не указана

Марьятин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич

Марьятин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Николай Михаилович

Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич

Марьятин, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич

Марьятин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарченко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарченко Елена Михайловна

Отец ребёнка: Захарченко Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно

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