Кубышев Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубышев Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кубышев Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носинко Прасковья Тимофеевна

Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубышев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кубышев Гриша Тимофеевич

Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубышева Марфа Никаноровна

Смерть
Неизвестно
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