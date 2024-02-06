Кубышев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кубышев Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носинко Прасковья Тимофеевна
Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кубышев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кубышева Марфа Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно