Кочкин Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочкин Иван Петрович

Кочкин Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочкина (Костякова) Антонина Алексеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочкина (Костякова) Антонина Алексеевна

Болотовка, Узловский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.