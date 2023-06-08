Паршикова Агриппина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1845
Сын: Паршиков Никанор Лукьянович
Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
20.04.1852
Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
21.04.1854
Дочь: Паршикова Александра Лукьяновна
Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
05.04.1856
Сын: Паршиков Иосиф Лукич
Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
27.08.1857
Дочь: Паршиков (Паршикова) Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич
Рождение ребёнка
17.07.1860
Сын: Паршиков Илья Лукич
Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич
Смерть
Неизвестно