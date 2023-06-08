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Паршикова Агриппина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Лукьян Георгиевич

Рождение ребёнка
28.07.1845

Сын: Паршиков Никанор Лукьянович

Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.04.1852

Дочь: Паршикова (Паршикова) Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.04.1854

Дочь: Паршикова Александра Лукьяновна

Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1856

Сын: Паршиков Иосиф Лукич

Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.08.1857

Дочь: Паршиков (Паршикова) Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.07.1860

Сын: Паршиков Илья Лукич

Отец ребёнка: Паршиков Лукьян Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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