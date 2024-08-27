(Пожиткова) Устинья Пудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пожиткова) Устинья Пудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Пуд Тимофеевич

Мать: не указана

Восприемник
13.06.1890 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
возможно другая УП https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/137
Смерть
Неизвестно

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