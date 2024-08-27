(Пожиткова) Устинья Пудовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Пуд Тимофеевич
Мать: не указана
Восприемник
13.06.1890 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
возможно другая УП https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/137
Смерть
Неизвестно