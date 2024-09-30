Райккерус (Кукка) Ева-Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
14.06.1892
Муж: не указан
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: (Райккерус) Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1895
Дочь: Саволайнен (Райккерус) Софья Абрамовна
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1898
Дочь: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1906
Сын: Райккерус Абрам Абрамович
Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович
Смерть
Неизвестно