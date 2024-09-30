Райккерус (Кукка) Ева-Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Кукка) Ева-Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Райккерус Абрам Петрович

Бракосочетание
14.06.1892

Муж: не указан

Рождение ребёнка
13.02.1893

Дочь: (Райккерус) Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.02.1895

Дочь: Саволайнен (Райккерус) Софья Абрамовна

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1898

Дочь: Хумонен (Райккерус) Ольга Абрамовна

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.01.1906

Сын: Райккерус Абрам Абрамович

Отец ребёнка: Райккерус Абрам Петрович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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