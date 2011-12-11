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Штылюк Анна Евгеньевна
Штылюк Анна Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.12.2011
Пол
Женский
Отец
Штылюк Евгений Витальевич
1982 г.р.
Мать
Штылюк (Тесленко) Наталья Валерьевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2011
Отец:
Штылюк Евгений Витальевич
Мать:
Штылюк Наталья Валерьевна
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