Ипатов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатов ?

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.12.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
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