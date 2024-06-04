Царев Куприян Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Царев Иван Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1899
Запись № 16 Дата бракосочетания 14.02.1899 Жених: Куприян Иванов Царёв, 23, Петропавловское с. Невеста: Ирина Илларионова Меркушева, 17, Котловка с., Елабужский уезд, Вятская губ. Поручители: Матвей ... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1899
Сын: Царев Александр Куприянович
Мать ребёнка: Царева (Меркушева) Ирина Федоровна/Илларионова
Рождение ребёнка
27.11.1905
Дочь: Царева Варвара Куприяновна
Мать ребёнка: Царева (Меркушева) Ирина Федоровна/Илларионова
Смерть
Неизвестно