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Царев Куприян Иванович

Место рождения

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Царев Иван Степанович

Мать: не указана

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1899

Жена: Царева (Меркушева) Ирина Федоровна/Илларионова

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Запись № 16 Дата бракосочетания 14.02.1899 Жених: Куприян Иванов Царёв, 23, Петропавловское с. Невеста: Ирина Илларионова Меркушева, 17, Котловка с., Елабужский уезд, Вятская губ. Поручители: Матвей ... Показать все
Рождение ребёнка
21.11.1899

Сын: Царев Александр Куприянович

Мать ребёнка: Царева (Меркушева) Ирина Федоровна/Илларионова

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1905

Дочь: Царева Варвара Куприяновна

Мать ребёнка: Царева (Меркушева) Ирина Федоровна/Илларионова

Петропавловка, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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