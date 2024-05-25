Сулеева Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулеева Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулеев Зямиль Садыкович

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.02.1913

Сын: Сулеев Магалим Зямилевич

Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.07.1924

Дочь: (Сулеева) Зулейха Зямилевна

Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1927

Дочь: (Сулеева) Мосига Зямилевна

Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.10.1929

Сын: Сулеев Мадарик Зямилевич

Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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