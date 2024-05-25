Сулеева Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1913
Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович
Рождение ребёнка
05.07.1924
Дочь: (Сулеева) Зулейха Зямилевна
Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович
Рождение ребёнка
29.12.1927
Дочь: (Сулеева) Мосига Зямилевна
Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович
Рождение ребёнка
20.10.1929
Отец ребёнка: Сулеев Зямиль Садыкович
Смерть
Неизвестно