Пелагея Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Семёнова

Пелагея Семёнова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

05.02.1908

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Параскева Никитина

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов

Рождение ребёнка
22.01.1883

Сын: Григорий Никифоров

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1893

Сын: Александр Никитин

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1895

Сын: Яков Никифоров

Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
05.02.1908
д.Сидорово Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close