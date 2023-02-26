Пелагея Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти05.02.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Параскева Никитина
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1883
Сын: Григорий Никифоров
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов
Рождение ребёнка
12.03.1893
Сын: Александр Никитин
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1895
Сын: Яков Никифоров
Отец ребёнка: Никита (Никифор) Иванов
Смерть
05.02.1908
д.Сидорово Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.