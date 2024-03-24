Сапегина (Шепягина) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
18.01.1849
ЦАНО Ф.570. оп.559б д.1350 л.1030 об-1031
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Сопегин Сергей Максимов
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.
Дочь: Пелагея Сергеева
Отец ребёнка: Сопегин Сергей Максимов
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
29.03.1863 ст.
Отец ребёнка: Сопегин Сергей Максимов
ГА РМЭ ф.305 оп.3 д.22 л.68 об
Место жительства
1891
Суходол, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.75оп.1 д.118 л.66 ГА РМЭ
Смерть
Неизвестно