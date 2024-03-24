Сапегина (Шепягина) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапегина (Шепягина) Матрона Ивановна

Сапегина (Шепягина) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1849

Муж: Сопегин Сергей Максимов

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ЦАНО Ф.570. оп.559б д.1350 л.1030 об-1031
Рождение ребёнка
Вычислено 1856 ст.

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Сопегин Сергей Максимов

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
Вычислено 1858 ст.

Дочь: Пелагея Сергеева

Отец ребёнка: Сопегин Сергей Максимов

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
Ф.60 оп.233 д.1987 л 247об-248, 248 об-249 ЦАНО РС10 -семья №44 РС9 - семья №59
Рождение ребёнка
29.03.1863 ст.

Сын: Сапегин Никита Сергеев

Отец ребёнка: Сопегин Сергей Максимов

Починок, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ГА РМЭ ф.305 оп.3 д.22 л.68 об
Место жительства
1891
Суходол, Юринский муниципальный район, Республика Марий Эл
ф.75оп.1 д.118 л.66 ГА РМЭ
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close