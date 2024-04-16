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Абдуллаева Бадерниса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллаев Гафар Абдулманафович

Отец ребёнка: Абдуллаев Абдулманаф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абдуллаев Хашим Абдулманафович

Отец ребёнка: Абдуллаев Абдулманаф

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна

Отец ребёнка: Абдуллаев Абдулманаф

Смерть
Неизвестно

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