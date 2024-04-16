Абдуллаева Бадерниса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллаев Гафар Абдулманафович
Отец ребёнка: Абдуллаев Абдулманаф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абдуллаев Хашим Абдулманафович
Отец ребёнка: Абдуллаев Абдулманаф
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Алиева (Абдуллаева) Зиярат Абдулманафовна
Отец ребёнка: Абдуллаев Абдулманаф
Смерть
Неизвестно