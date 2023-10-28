Яков Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1818 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Лукьян Алексеевич

Мать: Марья Ильинишна

Смерть
Неизвестно
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