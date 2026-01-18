Голицына (Приор) Бланш Эвелин Мэрион
женский, родилась 27.02.1908, город Лоутон, Эссекс, Англия, Британская Империя
умерла 18.08.1993, город Виктория, Британская Колумбия, Канада
Супруги
Голицын Никита Сергеевич15.02.1912 г.р.
Дети
Голицын Пол Ричард Теодор07.03.1952 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
город Лоутон, Эссекс, Англия, Британская Империя
Бракосочетание
10.01.1949
Рождение ребёнка
07.03.1952
Сын: Голицын Пол Ричард Теодор
Отец ребёнка: Голицын Никита Сергеевич
город Ванкувер, Британская Колумбия, Канада
Смерть
18.08.1993
город Виктория, Британская Колумбия, Канада