Голицына (Приор) Бланш Эвелин Мэрион 27.02.1908 — найти родственников по фамилии на Familio

Голицына (Приор) Бланш Эвелин Мэрион

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 27.02.1908, город Лоутон, Эссекс, Англия, Британская Империя

умерла 18.08.1993, город Виктория, Британская Колумбия, Канада

Супруги
Голицын Никита Сергеевич15.02.1912 г.р.
Дети
Голицын Пол Ричард Теодор07.03.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

город Лоутон, Эссекс, Англия, Британская Империя

Бракосочетание
10.01.1949

Муж: Голицын Никита Сергеевич

Рождение ребёнка
07.03.1952

Сын: Голицын Пол Ричард Теодор

Отец ребёнка: Голицын Никита Сергеевич

город Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Смерть
18.08.1993
город Виктория, Британская Колумбия, Канада

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