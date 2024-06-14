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Федоров Михаил Никитич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.11.1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1745 ст.

Отец: Федоров Никита Федорович

Мать: (Иванова) Ефимия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Емельянова) Мавра Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Федорова (Никитина) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.03.1772 ст.

Дочь: Федорова (Никитина) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1775 ст.

Дочь: Федорова (Никитина) Устиния Михайловна

Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.03.1777 ст.

Дочь: Федорова (Никитина) Матрона Михайловна

Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Федоров (Никитин) Иларион Михайлович

Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1783 ст.

Сын: Федоров (Никитин) Григорий Михайлович

Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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