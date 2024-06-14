Федоров Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения08.11.1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1745 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Федорова (Никитина) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
26.03.1772 ст.
Дочь: Федорова (Никитина) Матрона Михайловна
Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
19.11.1775 ст.
Дочь: Федорова (Никитина) Устиния Михайловна
Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
27.03.1777 ст.
Дочь: Федорова (Никитина) Матрона Михайловна
Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Федоров (Никитин) Иларион Михайлович
Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна
Рождение ребёнка
20.11.1783 ст.
Сын: Федоров (Никитин) Григорий Михайлович
Мать ребёнка: (Емельянова) Мавра Емельяновна
Смерть
Неизвестно